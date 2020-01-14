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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden cemevi kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı ilk oturumunda dikkat çeken bir karar daha aldı. Meclis, il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen kararı, oy çokluğu ile kabul etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden cemevi kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Oturumda meclis üyeleri, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’e geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, meclise Koçer’in uğradığı silahlı saldırının kınanması yönünde önerge verdi. CHP’li üyeler ise bunun yerine kınama bildirisi hazırlanmasını ve hazırlanan bu bildirinin okunması yönünde karar aldı. Öneri, meclis üyelerince kabul edildi. Oturumda söz alan CHP’li Ali Rıza Koçer, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

CEMEVLERİ İLE İLGİLİ KARAR ALINDI

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik karar aldı. Meclis, Bornova’da 2, Aliağa, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Selçuk ilçelerinde birer cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönelik komisyonlardan gelen kararı, oy çokluğu ile kabul etti. Önergeye, MHP’li Osman Mert kabul yönünde oy kullanırken, AK Parti ve MHP’li diğer üyeler ise, ret oyu kullandı. Mert, “Kamu ve kendi vicdanımda desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Cemevine girmiş, orada onu hissetmiş biri olarak destekliyorum ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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