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İzmir depremi Yunan adası Samos'u da yıktı

zmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremde, Yunanistan'ın Samos adasında da pek çok bina hasar aldı.
İzmir depremi Yunan adası Samos'u da yıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Samos adasındaki Karlovasi'de depremin etkisiyle bir çok yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi. Balkanların en büyük kilisesi olarak bilinen ve Karlovasi'de yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin büyük bir bölümü şiddetli deprem nedeniyle çöktü.

BİRÇOK KİLİSE VE EVİN DUVARI YIKILDI

Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi. Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı. Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve yardım kurtarma ekibinin Samos'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

“6,2’LİK ARTÇI DEPREMLER BEKLENİYOR”

Öte yandan, Depremin tetiklediği tsunami ile ilgili olarak, en fazla risk altında olan bölgenin Sisam adasının kuzey kıyıları olduğu ifade edildi.  Jeoloji Enstitüsü Müdürü Akis Tselentis, 6.6’lık depremin ana deprem olduğunu tahmin ettiğini, ancak Richter ölçeğine göre 6,2'lik kuvvetli artçı sarsıntıların devam edeceği uyarasında bulundu. Tselentis yaptığı açıklamada, “6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz. Hasarlı evde kimsenin bulunmaması gerekiyor” dedi. Yunan deprem bilim uzmanı Profesör Efthymios Lekkas, ise verilere dayanarak, spesifik 6.7 Richter'den daha büyük bir depremin meydana gelemeyeceğini vurguladı.

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