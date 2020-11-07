  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'de, yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olarak açıklanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunaminin meydana geldi. Depremle sarsılan Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi sakinleri, canlarını kurtarmak için panikle kendilerini evlerinden ve iş yerlerinden dışarı attı. Ancak depremin etkisiyle yaşanan tsunamiyi gören mahalle halkı, bu kez de yüksek yerlere kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Tsunami nedeniyle mahalleyi yaklaşık 1,5 metre deniz suyu bastı. Evler ve iş yerleri sular altında kalırken, bazı eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Tsunami sırasında limanda bağlı olan tekneler halatlarından kurtulup, açığa sürüklendi ve bazıları ise battı. Çok sayıda tekne de dalganın etkisiyle karaya oturdu. Kordon bölgesinde park halinde bulunan araçlar da denize sürüklendi. İş yerlerindeki masa, sandalye gibi bağımsız eşyalar da denize sürüklendi. 1 kişi ise boğularak öldü.

Yaşanan tsunamiye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yükselen suların karaya taştığı anlar da yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Destici: Fransa’da polis baskınları tamamen siyasi07 Kasım 2020 Cumartesi 20:16
  • Resulayn'da PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi07 Kasım 2020 Cumartesi 20:15
  • Eskişehir’de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması07 Kasım 2020 Cumartesi 19:18
  • Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi07 Kasım 2020 Cumartesi 17:22
  • Irmağın çamurlu ve temiz kollarından gelen suları, böyle buluştu07 Kasım 2020 Cumartesi 16:24
  • Edirne'de şehir içi ulaşımında HES kodu uygulamasına geçilecek07 Kasım 2020 Cumartesi 15:25
  • Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı07 Kasım 2020 Cumartesi 15:24
  • İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler ortaya çıktı07 Kasım 2020 Cumartesi 14:26
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de 61 bin 735 binada hasar tespit çalışması tamamlandı07 Kasım 2020 Cumartesi 11:48
  • Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle ölüm sayıları azaldı07 Kasım 2020 Cumartesi 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti