  • BIST 1.402
  • Altın 466,488
  • Dolar 8,1700
  • Euro 9,8968
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

İzmir depremine ilişkin bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 19'a yükseldi

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 6'sı daha yakalandı, gözaltı sayısı 19'a çıktı.
İzmir depremine ilişkin bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 19'a yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 13 zanlının işlemleri devam ediyor.

Ekipler, gözaltı kararı verilen 6 şüpheliyi daha yakaladı, gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Olay
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 5 Kasım 2020'de 9 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesinden 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda yıkılan binalarda standartlara uygun olmayan malzeme ve düşük kalite beton kullanıldığı ve projelendirme hataları bulunduğu tespiti sonrası işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, gözaltı kararı verilen zanlılardan 13'ü dün yakalanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yusufeli Barajı’nda son 1 ay29 Nisan 2021 Perşembe 10:36
  • Eşini fuhşa sürüklemeye çalıştığını öne sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle vurdu29 Nisan 2021 Perşembe 10:36
  • Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama 29 Nisan 2021 Perşembe 10:35
  • Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı29 Nisan 2021 Perşembe 10:33
  • Burdur Gölü'nü 'susuz tarım' kurtaracak29 Nisan 2021 Perşembe 10:32
  • Seradaki meyve ve sebzeler, böceklere emanet29 Nisan 2021 Perşembe 10:32
  • 'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:31
  • Marmara'da sıcaklıkların artması bekleniyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:16
  • Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk devam ediyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:16
  • Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi29 Nisan 2021 Perşembe 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti