  • BIST 1.444
  • Altın 524,233
  • Dolar 8,6003
  • Euro 10,4748
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı

İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı. 10'u tutuklu 29 sanık hakkında dava açıldı.
İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Soruşturma hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı açıklamada ilgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgelerin ivedilikle temin edildiği, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinin konuya ilişkin raporlar hazırladığı kaydedildi.

Yıkılan 9 yapıya ilişkin ayrı ayrı nihai raporların da tamamlandığı ve bir bölümünün soruşturma dosyasına eklendiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma sonunda toplam 29 şüpheliden 10'u halihazırda tutuklu olarak ceza infaz kurumundadır. 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 1'i hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştır. 1 şüpheli hakkında da tedbir talebi reddedilmiştir.

Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında görevi ihmal suçundan evrak tefrik edilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmiştir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır."

Soruşturma süreci
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 9 binada 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden hemen sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Bilirkişi raporlarının tamamlanmasının ardından 28 Nisan'da 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir depremiyle ilgili iddianame hazırlandı08 Haziran 2021 Salı 12:26
  • HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme08 Haziran 2021 Salı 12:25
  • Damga süresi geçmiş, ayarı bozuk sayaç kullananlara idari para cezası öngören kanun hükmü iptal edildi08 Haziran 2021 Salı 11:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz08 Haziran 2021 Salı 11:48
  • HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi08 Haziran 2021 Salı 11:47
  • Mayıs ayında en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Zara'da ölçüldü08 Haziran 2021 Salı 11:34
  • Müsilaj için Türkiye'nin en büyük seferberliği! Bakan Kurum saat verip duyurdu08 Haziran 2021 Salı 11:02
  • Bakan Selçuk, 'benzer soru' iddiasına yanıt verdi08 Haziran 2021 Salı 10:59
  • Bahçeli'den deniz salyası açıklaması: Çevre felaketiyle karşı karşıyayız!08 Haziran 2021 Salı 10:58
  • Ezgi Mola'ya açılan davayla ilgili flaş gelişme08 Haziran 2021 Salı 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti