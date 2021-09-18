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İzmir derbisinin galibi Altay

Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
İzmir derbisinin galibi Altay

Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşılaştı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Cebrail Karayel'in ceza sahası dışında Soner'i geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası içinde Obinna ile ikili mücadelede yerde kalan Kappel'in pozisyonunda hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

21. dakikada penaltı atışı kullanan Thaciano, topu auta gönderdi.

22. dakikada Halil Akbunar'ın Thiam'ın müdahalesiyle Altay ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, önce ofsayt kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun ofsayt olmadığını tespit edip, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı
Karşılaşmanın 59. dakikasında sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.

85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.

88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.

90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.

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