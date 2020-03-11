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İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde intihar şoku: Canına kıyan Prof. Dr. Sadık Akşit kimdir?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan ünlü çocuk doktorlarından Prof. Dr. Sadık Akşit, poliklinik binasından atlayarak intihar etti. Prof. Dr. Sadık Akşit kimdir, neden intihar etti, ardında bir not bıraktı mı? 
İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nde intihar şoku: Canına kıyan Prof. Dr. Sadık Akşit kimdir?

İzmir’de intihar şoku: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan ünlü çocuk doktorlarından Prof. Dr. Sadık Akşit, poliklinik binasından atlayarak intihar etti. Prof. Dr. Sadık Akşit kimdir, neden intihar etti, ardında bir not bıraktı mı? 

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İzmir’de şok bir intihar olayı yaşandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan ünlü çocuk doktorlarından Prof. Dr. Sadık Akşit, poliklinik binasından atlayarak intihar etti. 

Olay sonrası internette Prof. Dr. Sadık Akşit kimdir, neden intihar etti, ardında bir not bıraktı mı sorularına cevap aranmaya başlandı. 

Ajanslara düşen son dakika intihar haberinin ayrıntıları şöyle:

İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Sadık Akşit (57), 8 katlı poliklinik binasının çatı katından kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.  

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57 yaşındaki Prof. Akşit'in, yanlış yatırım sonucu çevresine borçlandığı şeklinde not bıraktığı ileri sürüldü. 

Olay, Salı günü saat 18.00 sıralarında Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan poliklinik binasında meydana geldi. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Sadık Akşit, 8 katlı poliklinik binasının çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. 

Beton zemine düşen Prof. Akşit'i görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akşit'in hayatını kaybettiği görüldü.

Akşit'in ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Akşit'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"YANLIŞ YATIRIM YAPTIM, ÇOK BORCUM VAR"

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çocuk doktoru Prof. Dr. Sadık Akşit'in intihar etmeden önce not bıraktığı iddia edildi. Akşit'in bıraktığı notta 'Yanlış yatırım yaptım, çok borcum var', “Yüklü miktarda kredi çektim, ödeyemiyorum” şeklinde ifadeler içerdiği iddia ediliyor.  

İntihar eden Prof. Dr. Sadık Akşit kimdir

1963 doğumlu olan Prof. Dr. Sadık Akşit 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1991 yılları arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlığını tamamlayan Sadık Akşit, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bölümünde hastalarına hizmet vermekteydi.

Prof. Dr. Sadık Akşit çok İyi derecede İngilizce bilmekteydi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir dönem Başhekim yardımcılığı da yapmıştı.
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