İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçağın Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun sağ kurtarıldığını duyurdu.

İzmir'in Foça ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi.