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İzmir Fuarında İşler Kitabevleri rüzgarı

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda İşler rüzgarı esti. Caddelerde İşler Yayın Grubuna ait billboardlar boy gösterirken, İzmir Fuarında İşler Kitapevleri’nin standı ziyaretçi akınına uğradı. İşler Yayın Grubu ve İşler Kitabevleri ilgiden bir hayli memnun kaldı.
İzmir Fuarında İşler Kitabevleri rüzgarı

Türkiye'nin en tanınmış ve kapsamlı fuarı olan ve bu sene 90.’sı düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda adeta İşler rüzgarı esti. İzmir caddelerinde İşler Yayın Grubuna ait billboardlar boy gösterirken, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda İşler Kitapevleri’nin standı ziyaretçi akınına uğradı.

İzmir Fuarı'na adeta çıkartma yapan İşler Yayın Grubu ve İşler Kitabevleri yöneticileri gruplarına gösterilen ilgiden bir hayli memnun kaldı.

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İşler Yayın Grubu Dijital Yayınlar Genel Müdürü Emir Çetinkaya, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda İşler Yayın Grubu’na gösterilen ilginin kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, “Uzaktan eğitim ve dijital yayınlar ile eğitim sektöründe hızlı bir değişim yaşandı. Biz artık geleceğin eğitim teknolojilerine hazırlanmak için yazılım firması gibi düşünmeye başlarken aynı zamanda kitaplarla dijitali birleştirdik” ifadesini kullandı.

EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME HIZ KAZANDI

Eğitim sektöründe dijital içerik kullanımının hız kazandığını ifade eden Emir Çetinkaya, “Şu an kitaplar normal kitap olmaktan çıktı. Kitapların arkalarındaki karekodlar ile internette video anlatımları, soru çözümleri, Çap Okulu ve Bilgi Sarmalı gibi yayınlar var. Örneğin, bir kitabın köprü yapımının anlatıldığı bölümdeki linkte gerçek olarak köprü yapımını gösteren video izlenebiliyor. Ayrıca interaktif olarak bir öğrencinin ne kadar çalışıp çalışmadığını, hangi alanda zayıf olup olmadığı yapay zekâ ile ölçebiliyor. Bu duruma göre öğrenci yönlendirilebiliyor.” diye konuştu.

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İŞLER YAYIN GRUBU DİJİTALE DE YATIRIM YAPIYOR

İşler Yayın Gurubu’nun dijital alanda da çok önemli yatırımlarının olduğunu söyleyen Çetinkaya, şöyle devam etti: “Her alanda teknolojik gelişmeler insanı farklı yerlere taşırken eğitim alanı da etkilenmeye ve gelişmeye devam ediyor. Gelecek dönemde dijitalin imkanları geniş olduğu için biz de rekabete karşı dijital eğitim araç gereçlerinin pazar yerlerine odaklanmaya ve üzerine çalışmaya başladık.” 

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Gazeteilksayfa.com / ÖZEL

 

 

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