İzmir İl Sağlık Müdüründen 'coronavirüs' açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, hastanede coronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan K.Ü. (30) ile eşinin durumuna ilişkin açıklama yaparak, hastalarda virüs tespit edilmediğini belirtti.

İzmir'de, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvuran K.Ü., iddiaya göre 10 gün önce Çin'in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğunu söylemesi üzerine, coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. K.Ü. ve eşi iki gündür gözlem altında tutulurken, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, sonuçların çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Öztop, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müdürlüğümüze bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde coronavirüs şüphesiyle takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda coronavirüs tespit edilmemiştir."