İzmir Körfezi, kahverengiye döndü

İzmir'in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde su borusunun patlaması sebebiyle evlere ve iş yerlerine su doldu. Taşkın sularının denize ulaşması sebebiyle, körfezin rengi kahverengiye döndü.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple temiz su borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle şiddetli bir şekilde taşkın oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda durum kontrol altına alındı. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, patlayan borunun temiz su borusu olduğunu bildirdi.



KÖRFEZİN RENGİ DEĞİŞTİ



Su borusunun patlamasıyla İzmir Körfezi'nin rengi değişirken, Karataş sahili açıklarında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan İzmirliler, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Denizi kahverengi görünce şaşırdıklarını belirten Adem Küçük (33), "Umarım yetkililer en kısa sürede körfezi temizler ve bizler de o güzel manzarayı izlemeye devam ederiz" dedi. Yetkililere seslenen Hasan Çakmak (55) ise, " Denizi kahverengi görünce şok oldum. Yetkililerin bir an önce önlem alıp, denizin rengini eski haline getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

PATLAYAN SU BORUSU TAMİR EDİLDİ



İzmir'in Konak ilçesinde, patlayan su borusu belediye ekiplerinin çalışması sonucu tamir edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin açıklamada bulundu.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki yol yapım çalışması sırasında İZSU’ya ait 300 mm çapındaki çelik içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan hasar, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle giderildi. Patlayan boru hızlı bir şekilde onarıldı ve bölgedeki aboneleri etkileyen bir su kesintisi yaşanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleri de çalışmalara destek vererek bölgedeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çaba harcadı. Suyun akışı ile ızgara ve kanalizasyon hattına giren malzemeler İZSU ekiplerince temizlendi ve hattın tıkanması önlendi."



Öte yandan, ana borunun patlaması sonrası şiddetli akan suyla birlikte yüzeydeki toprağın İzmir Körfezi'ne sürüklenmesinin deniz üzerinde yarattığı bulanıklığın geçici olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu anlamda endişe edecek bir durum bulunmadığını dile getirdi.