İzmir Maraş Der üyeleri İşler Yayın Grubu sponsorluğunda hasret giderdi

İzmir’de bir dizi etkinliğe imza atan İşler Yayın Grubu kapanış finalini ildeki Kahramanmaraşlıları bir araya getirerek yaptı. İzmir Maraş Derneği üyesi Kahramanmaraşlılar, İşler Yayın Grubu sponsorluğunda hasret giderdi.

Hem İzmir Enternasyonel Fuarı, hem İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü, hem de okulların açılış haftası olması hasebiyle Eylül’ün ilk haftasında İzmir’e adeta çıkarma yapan İşler Yayın Grubu finali Kahramanmaraşlıları bir araya getirerek yaptı. İzmir Maraş Derneği üyeleri İşler Yayın Grubu sponsorluğunda hasret giderdi.

İzmir Balçova Termal Otel’de İZMİR MARAŞDER’in organize ettiği toplantı, İşler Yayın Grubu’nun ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. İş insanları, belediye başkanları ile siyasi partilerin teşkilat ve genel başkan yardımcısı düzeylerinde katıldığı toplantıya İzmir’de yaşayan Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraşlıların hasret giderdiği toplantıya İşler Yayın Grubu’nu temsilen katılan ve bir de konuşma yapan İşler Yayın Grubu Genel Müdürü Emir Çetinkaya, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

38 YAYINEVİ İLE LİDER

Kahramanmaraşlılarla İzmir’de bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çetinkaya, İşler Yayın Grubu’nun eğitime ve sınav sistemine verdiği katkıdan söz ederek, “Kendisi de Kahramanmaraşlı olan Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre 1989 yılında ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, bugün 38 farklı yayınevini bünyesinde barındırıyor. Türkiye sathına yayılan İşler Kitabevleri ise 500’e ulaşan şubesiyle sektörün liderliği unvanını elinde tutuyor” diye konuştu.

Genel Müdür Emir Çetinkaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın Grubu sektörün en büyüğü olarak nitelendiriliyor."

SERTİFİKASIZ PERSONEL ÇALIŞTIRMIYORUZ

Çetinkaya "LGS, YKS, MSÜ, YÖK-Dil, KPDS ve KPSS için yardımcı kaynak eser üretiminde milyonlarca tiraja ulaşan İşler Yayın Grubu, sınava hazırlanan öğrencilere profesyonel destek sunmada sektörün öncülüğünü yapıyor. Yeni nesil soru üretimi ve dijital yayıncılıkta da öncü konumda olan İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevlerinde çalışan personel sayısı bugün 3 bini aşmış vaziyette. Sınav sektöründe en fazla personel çalıştırma unvanına ulaşan İşler Yayın Grubu, bütün çalışanlarının sertifikalı olmasına azami dikkat ediyor. İşler Yayın Grubu, ilke olarak sertifikasız personel çalıştırmıyor" dedi.

İSTİHDAM VE VERGİDE ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI

İşler Yayın Grubu'nun ülkemizde 30 milyon öğrenciye bir şekilde dokunduğunu vurgulayan Emir Çetinkaya, şöyle devam etti: "Her alanda şeffaflığı benimsediği gibi mali konularda da şeffaflığı kendisine ilke edinmiş kurumların başında geliyor. Üç binin üzerinde personel çalıştırarak istihdama büyük katkılar sunan İşler Yayın Grubu, ödediği vergi miktarıyla da Türkiye’de dereceye giriyor."

DİJİDEMİ DİJİTAL YAYINDA ÇIĞIR AÇTI

"Uzaktan eğitim ve dijital yayınlar ile eğitim sektöründe hızlı bir değişim yaşandı. Biz artık geleceğin eğitim teknolojilerine hazırlanmak için yazılım firması gibi düşünmeye başlarken aynı zamanda kitaplarla dijitali birleştirdik. Soru çözümü ve konu anlatım videoları, deneme sınavları gibi pek çok alanda hizmet veren ‘Dijidemi’ adlı kuruluşumuz dijital eğitim alanında bir çığır açtı. Geniş tanıtımına kendi web sitesinden ulaşabileceğiniz Diji demi Türkiye’de bir ilk olması hasebiyle kayda değer bir çalışma oldu. Bu vesile ile tekrar yeni eğitim-öğretim yılının ülkemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Yavrularımıza başarılar diliyorum. Kahramanmaraşlılaralar bir araya gelmekten son derece mutluyum. Bizi bir araya getiren dernek yöneticilerine de teşekkür ediyorum.”

İzmir Maraş Derneği

İzmir'de yaşayan Kahramanmaraşlıların kurduğu İzmir hemşeri derneği İzmir Maraş Derneği'nin başkanlığını genç iş adamı Safa Narlı yapıyor. Narlı Ağustos 2021'de bu göreve seçilirken “Bu uzun ve heyecanlı yolda memleketimize yakışır çalışmalar ortaya koymayı bir borç bilerek, bu vazifeyi hemşerilerimizle omuz omuza yürütecek olmaktan şeref duyuyorum” dedi.

Gazeteilksayfa.com