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İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 48 gözaltı

İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalandı.
İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 48 gözaltı

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK/YPG'ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında MLKP terör örgütü ile irtibat ve iltisakı tespit edildiği belirtilen ESP genel merkezi, İzmir ve İstanbul il binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul il bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul il bürosunda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira para ele geçirildi.

Öte yandan, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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