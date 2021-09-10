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İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de FETÖ operasyonuna 100 tutuklama

İZMİR merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 183 şüpheliden işlemleri tamamlanan 143'ü adliyeye sevk edildi.
İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de FETÖ operasyonuna 100 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 42 il ve KKTC'de, geçen 7 Eylül'de, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 183 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 3 kişinin de koronavirüs gerekçesiyle gözaltı kararı kaldırıldı. 4 şüpheli delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u itirafçı oldukları için serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında, işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 100'ü tutuklanırken, 43 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyondan kapsamında aralarında darbeci Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin de bulunduğu 31 şüphelinin arandığı bildirildi. Öte yandan, firari olan diğer şüphelileri yakalamak çalışmalar sürüyor.

2019'DAN İTİBAREN 3 BİN 180 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren 21 ayrı operasyon yapıldı. Soruşturmalar kapsamında 3 bin 180 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, bunların 2 bin 173'ü muvazzaf, 603'ü asker, 434'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirtilirken, 1399 şüpheli tutuklandığı kaydedildi.

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