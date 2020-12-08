  • BIST 1.330
  • Altın 469,188
  • Dolar 7,8055
  • Euro 9,4561
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden 198'i yakalandı.
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 295'i muvazzaf 304 kişiden 198'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 295'i muvazzaf 304 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. 

Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 198 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay, 7 uzman çavuş rütbesinde asker şahıs, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde mahrem imam, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olduğu belirtildi. 

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda idari olarak FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu 704’u muvazzaf 868 personel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri içeren verilerin ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği belirtildi. 

Operasyonun FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosikletlerinin plakasını maskeyle kapatıp gezen gençler yakalandı08 Aralık 2020 Salı 09:15
  • Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik08 Aralık 2020 Salı 09:13
  • İzmir'deki okul müdürü cinayeti davasında karar çıktı08 Aralık 2020 Salı 09:13
  • İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon08 Aralık 2020 Salı 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Aralık 2020 Salı 09:11
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı08 Aralık 2020 Salı 09:11
  • İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 69 sığınmacı kurtarıldı08 Aralık 2020 Salı 09:10
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu08 Aralık 2020 Salı 09:09
  • Rus savaş uçağı, ABD ve Fransız casus uçaklarını Karadeniz’de engelledi07 Aralık 2020 Pazartesi 23:42
  • Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı07 Aralık 2020 Pazartesi 22:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti