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İzmir merkezli 6 ilde eski polis memurlarına yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı: 41 gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli 6 ilde eski polis memurlarına yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı: 41 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilen 44 eski polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 41'i, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 

Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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