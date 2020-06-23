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İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki rütbeli mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında örgüt mensupları olmayanların ordudan atılmalarını sağladıkları iddia edilen ve örgüt elebaşını ABD'de ziyaret ettikleri belirlenen 6 askeri öğrencinin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında biri kurmay 3 binbaşı, 4 üsteğmen, 2 yüzbaşının da bulunduğu 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

FETÖ mensubu olmayanlara sistematik baskı uygulandığı iddiası
Şüphelilerin, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicillerini bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları, gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri iddia ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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