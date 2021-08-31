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İzmir- St. Petersburg uçuşları yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında Türkiye – Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini duyurdu.
İzmir- St. Petersburg uçuşları yeniden başlıyor

İzmir’i hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, 1 Eylül’den itibaren başlayacak İzmir – St. Petersburg uçuşlarını pazar ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez düzenleyecek. SunExpress, bu yaz İzmir’den dış hatlarda 28, iç hatlarda ise 14 destinasyona uçuş sunuyor.

TURİZMİ DESTEKLEMEK AMAÇLANIYOR

SunExpress, Avrupa’nın pek çok kentinden Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden İzmir’e düzenlediği uçuşlarla Türk turizmini desteklemeyi amaçlıyor. Şirket, 2019 yılında İzmir ile St. Petersburg arasında düzenlediği uçuşlarla toplamda 9,7 bin yolcuya hizmet vermişti.

SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek SunExpress’in yaz sezonu tekliflerini inceleyebilir ve avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabilirler.

Kaynak: Haber Kaynağı
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