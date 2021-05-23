İzmir Süper Lig'de 18 sezon sonra 2 takımla temsil edilecek

En son 2002-2003 sezonunda Altay ve Göztepe ile Süper Lig'de 2 takımla yer alan İzmir kenti, gelecek sezon Göztepe'nin yanı sıra Altay veya Altınordu'dan biri ile boy gösterecek.

TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu'nun adlarını play-off finaline yazdırmasıyla, 2002-2003 sezonundan sonra Süper Lig'de aynı anda iki İzmir takımının mücadele etmesi kesinleşti.

Profesyonel futbol liglerinin başladığı 1959'da Milli Lig Beyaz Grup'ta Altay ve İzmirspor, Kırmızı Grup'ta da Göztepe ve Karşıyaka ile temsil edilen İzmir, bir sonraki sezon Altınordu'nun da katılımıyla 1964-1965 sezonuna kadar 5 takımla yer aldı.

1972-1973'e kadar en az 3 takımla Süper Lig'de mücadelesini sürdüren İzmir takımları, bu sezondan sonra temsilcisinin kalmadığı 1983-1984 sezonuna kadar en az bir takımla ligde boy gösterdi.

1984-1985 sezonunda Altay'ın tekrar Süper Lig'e yükselmesiyle 1999-2000 sezonuna kadar Süper Lig'de yer alan İzmir, 2000-2001'de yine temsilcisiz kaldıktan sonra 2001-2002'de Göztepe, 2002-2003'te de Göztepe ve Altay ile en üst ligde mücadelesini sürdürdü.

Bu iki takımın lige vedasıyla 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir'in hasretini Bucaspor dindirse de sarı-lacivertli ekip sadece 1 sezon kümede kalabildi. 2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, gelecek sezon sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak Altay veya Altınordu'dan birinin daha katılımıyla iki takımla Süper Lig'de yer alacak.

İzmir takımlarının Süper Lig geçmişi

Altay'ın daha önce 41 sezon yer aldığı Süper Lig'de Göztepe 29, Karşıyaka 16 kez mücadele etti. Altınordu ile İzmirspor 10'ar, Bucaspor ise 1 sezon kez Süper Lig'de yer alma başarısı gösterdi.

Play-off'ta bu sezona kadar tek gülen Göztepe

Altay'ın altıncı, Altınordu'nun ilk kez yer aldığı play-off'ta diğer İzmir takımları Bucaspor 4, Karşıyaka ile Göztepe de ikişer kez mücadele etti. Bu takımlardan sadece Göztepe, 1998-1999 ve 2016-2017'de play-off etabında mutlu sona ulaştı.

Altay daha önce 2'si finalde olmak üzere 5 kez, Karşıyaka 1'i finalde olmak üzere 2 kez ve Bucaspor da 4 kez play-off'ta Süper Lig vizesi alamadı.

İzmir ve Antalya'dan 2 takım

Gelecek sezon 20 takımla oynanacak Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ve İzmir'de ikişer takım mücadele edecek. Adana, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Rize, Sivas ve Trabzon'dan ise birer ekip bu kulvarda bulunacak.

Ankara'dan hiç takımın bulunmayacağı Süper Lig'de 1980-1981 sezonundan sonra ilk kez en üst ligde başkentten bir takım mücadele etmeyecek.