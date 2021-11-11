İzmir Tire Belediyesi tonlarca maya satın alacak

İzmir Tire’de belediye ihale ile tonlarca maya satın alacak. Tire Belediyesi maya alım ihalesi ilanına göre, ürünleri firma 2022 yılı içinde peyderpey teslim edecek. Malzemeleri yüklenici Belediye fırın işletmesine tutanak karşılığı teslim edecek.