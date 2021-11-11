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İzmir Tire Belediyesi tonlarca maya satın alacak

İzmir Tire’de belediye ihale ile tonlarca maya satın alacak. Tire Belediyesi maya alım ihalesi ilanına göre, ürünleri firma 2022 yılı içinde peyderpey teslim edecek. Malzemeleri yüklenici Belediye fırın işletmesine tutanak karşılığı teslim edecek.
İzmir Tire Belediyesi tonlarca maya satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İzmir ilçesi Tire’de belediye ihale ile tonlarca maya satın alacak. 

Tire Belediyesi maya alım ihalesi ilanına göre, ürünleri firma 2022 yılı içinde peyderpey teslim edecek. 

Malzemeler, yüklenici tarafından Belediye fırın işletmesine tutanak karşılığı teslim edilecek.

Tire Belediyesi maya alım ihalesi ve teklif açma tarihi 17.11.2021 olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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