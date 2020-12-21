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İzmir Valiliği vatandaşı darp ettiği iddia edilen polis hakkında soruşturma başlattı

İzmir Valiliği, bazı haber sitelerinde yer alan haberlerde bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen polis hakkında adli, idari soruşturma başlatıldığını ve polisin açığa alındığını bildirdi.
İzmir Valiliği vatandaşı darp ettiği iddia edilen polis hakkında soruşturma başlattı

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün bazı mecralarda "İzmir'de polisten sert müdahale" başlığıyla haberler yayımlandığı anımsatıldı.

Olayın, dün akşam 22.00 saatlerinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buca ilçemizde yol uygulaması yapan polislerimizce sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği değerlendirilen bir araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, takip edilirken başka bir araca çarparak içinde bulunanların hafif yaralanmalarına sebep olduktan sonra durabilmiştir. Araç sürücüsü, 118 promil alkollüdür. Araç sürücüsüyle polis arasında, maalesef yasal açıdan uygun olmayan, kabul edilmesi mümkün olmayan görüntüler oluşmuştur. İlgili memura adli ve idari yönden soruşturma açılmış ve açığa alınmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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