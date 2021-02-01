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İzmir Valiliğinden Bornova'daki heyelan bölgesine ilişkin açıklama

İzmir Valiliği, heyelan yaşanan Eğridere Mahallesi'nde hak sahiplerine yapılacak konut ve ahırlara ilişkin imar planı çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediyesinin onaylamasının ardından inşaat aşamasına geçileceğini bildirdi.
İzmir Valiliğinden Bornova'daki heyelan bölgesine ilişkin açıklama

İzmir Valiliği, 13 Şubat 2019'da heyelan yaşanan Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde hak sahiplerine yapılacak konut ve ahırlara ilişkin imar planı çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderildiğini, belediyenin onaylamasının ardından inşaat aşamasına geçileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, heyelan alanının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afete Maruz Bölge ilan edildiği, hak sahiplerine yapılacak toplamda 34 konut ve 33 ahırın hak sahipliği komisyon kararının AFAD Başkanlığı tarafından onaylandığı belirtildi.

Yapılacak yapılara ilişkin yer seçiminin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları ile harita yapımı çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İmar planı çalışmaları AFAD Başkanlığı tarafından onaylanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediyesince onaylandıktan sonra imar uygulaması yapılıp inşaat aşamasına geçilecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 16 aileye kira yardımları yapılmış olup, aileler 2021 yılı sonuna kadar yardımlardan faydalanmaya devam edeceklerdir."

Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nde, 2019 yılında yağışlar sonrası yerde oluşan çatlaklar hızla genişlemiş, heyelan sonucu bir evin yıkıldığı bölgedeki bazı evlerle ilgili tahliye kararı verilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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