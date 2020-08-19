  • BIST 1.105
  • Altın 470,046
  • Dolar 7,3198
  • Euro 8,7358
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 30 °C
»

İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in, Kovid-19 vaka sayılarında Türkiye genelinde en kötü ve en iyi 10'un içinde olmadığını bildirdi.
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında İzmir'de kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimlere başlandı.

Vali Köşger de Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki Kızlarağası Hanı içinde ve çevresinde denetimlere katıldı. Çevredeki iş yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Köşger, vatandaşlar ve esnaftan sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının devam ettiğini ve vaka saysının artış sürecinde olduğunu kaydetti.

Yeni normale geçtikten sonra kurallara uyulmadığı için vaka sayısının artış trendine girdiğini aktaran Köşger, şöyle konuştu:

"Daha önce söylediğim gibi İzmir çok kötü değil. Türkiye ortalaması civarında ama biz daha iyi olmasını istiyoruz. Çünkü İzmir, Türkiye'nin ekonomik olarak da önemli vilayetlerinden birisi. Ekonominin durmaması, günlük hayatın devam etmesi lazım, yeni normale uyum sağlayarak bu aşı bulununcaya kadar kurallara riayet ederek hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Okulların açılması yaklaşıyor, hayatı tekrar durdurmak zorunda kalmak istemiyoruz."

"Yaşı yok bu işin"
Köşger, tüm vatandaşlara ve esnafa kurallara uymaları yönünde çağrıda bulunarak, "Kendi ilçem, doğduğum, büyüdüğüm ilçenin belediye başkanı bu gece koronadan vefat etti. Konya Çumra Belediye Başkanı. Dolayısıyla olayın ciddiyeti artarak devam ediyor. Yaşı filan yok bu işin. 46 yaşında gencecik bir insan, Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

65 yaş üstü vatandaşlar için bir takım kararlar aldıklarını hatırlatan Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer ihtiyaç olursa buna benzer kararlar alınabilir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız sanki bu hastalığı bulaştırıyormuş gibi yanlış bir algı oluştu. Öyle bir şey yok, tam tersi bu vatandaşlarımız bu virüse karşı dayanıklılıkları daha düşük. İzmir'de ölenler arasında 65 yaş üstünün oranı yüzde 76. Onların kırılganlıkları daha yüksek. Onların hiçbir şekilde bu virüsü kapmamaları lazım. Kaptıkları zaman risk çok büyük. 65 yaş üstünde virüse bulaşanların yüzde 14'ü vefat ediyor."

Köşger, İzmir'deki vaka sayısına ilişkin bir soru üzerine, "Rakamsal bir şey söylemeyeyim ama Türkiye'de en kötü 10 içerisinde değiliz, en iyi 10'un içerisinde de değiliz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 18 yaşındaki kıza cinsel saldırı gerekçesiyle M.O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
  • Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:40
  • Bilecikli çiftçiler 25 gündür 'domuz nöbetinde'19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:40
  • Hain saldırıya ramak kala: 37 kilo TNT ile yakalandı...19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:40
  • AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:52
  • Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19 tedbirlerini denetledi19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:47
  • Bakan Soylu açıkladı: Tüm numaralar tek bir hatta birleştirilecek19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:29
  • Hicri yeni yıl yarın başlıyor19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:38
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Çocuklarıma bina yaparken mezar yapmamam lazım19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:27
  • Gürültü denetimlerinde 5 milyon lirayı aşkın ceza kesildi19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti