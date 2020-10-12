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İzmir Valisi Köşger'den sahte içki açıklaması: Denetimler sıklaşacak

Vali Koşger, sahte içkiden ölümlere ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz çeşitli noktalarda bu tür faaliyetlerin yürütüldüğünü değerlendirdikleri yerlere baskınlar yapıyor. Arkadaşlarımız bu konunun üzerine gidecek. Denetimler sıklaşacak" dedi.
İzmir Valisi Köşger'den sahte içki açıklaması: Denetimler sıklaşacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

Vali Köşger, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda ikinci aşamanın başlaması dolayısıyla Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "sahte içkiden ölümlere ilişkin soruşturmada son durumu" sorması üzerine Köşger, şöyle konuştu:

"Güvenlik güçlerimiz çeşitli noktalarda bu tür faaliyetlerin yürütüldüğünü değerlendirdikleri yerlere baskınlar yapıyor. Yüklü miktarlarda kaçak içki ya da kaçak içki kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adli süreç başlatıldı, devam ediyor. Çünkü bu işin içinde ölüm var. Birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onlarca vatandaşımız hastanelerde yatıyor. Durumu kritik olanlar var. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, içki veya alkol alma bir yaşam biçimi olabilir ama bunu gayrimeşru, ne olduğu belli olmayan bandrolsüz, yetkisiz yerlerden temin etmemeleri, bu ihtiyaçları kurumsal mekanlardan temin etmeleri."

Köşger, "Arkadaşlarımız bu konunun üzerine gidecek. Denetimler sıklaşacak." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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