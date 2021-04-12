İzmir Yamanlar Dağı Tabiat Parkı’ndaki tesisler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Şube Müdürlüğü, Yamanlar Dağı Tabiat Parkı içindeki yapı ve tesisleri ihale yoluyla kiraya verecek.
İhale içeriği “Yamanlar Dağı Tabiat Parkı Sınırları İçerisindeki Kapı Girişi İle Birlikte Gelişme Planında Öngörülen Yapı Ve Tesisler İle Alan Düzenlemelerinin Yapılarak İşletilmesi işi” olarak ilan edildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 24.04.2021
Son Başvuru ve Teklif Tarihi ise 21/04/2021.
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