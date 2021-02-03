  • BIST 1.511
  • Altın 423,941
  • Dolar 7,1706
  • Euro 8,6322
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

İzmir'de 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.
İzmir'de 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İddiaya göre, Evka-5 Mahallesi 8809 Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın kapıcı dairesinde oturan M.K, eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada oturan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Bazı bina sakinleri, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken bazıları da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Eşinin, M.K'den daha önce de şikayetçi olduğu ancak şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:07
  • Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama: Yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak isteniyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:07
  • Rus muhalif Navalnıy’a hapis kararından sonra muhalifler sokağa çıktı03 Şubat 2021 Çarşamba 09:06
  • ABD Senatosundan Biden'ın iki bakan adayına onay03 Şubat 2021 Çarşamba 09:05
  • Myanmar'daki darbe sonrası gözler Genelkurmay Başkanı Hlaing'a çevrildi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' genelgesi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:02
  • İzmir'de 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilendi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:01
  • Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek amaçlı izinsiz gösteride bir polisin kolu kırıldı03 Şubat 2021 Çarşamba 08:59
  • AK Parti heyeti sel felaketinin yaşandığı İzmir'de temaslarını sürdürdü02 Şubat 2021 Salı 23:26
  • Tunceli Valiliği sosyal medyada çıkan ‘şehit’ haberlerini yalanladı02 Şubat 2021 Salı 23:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti