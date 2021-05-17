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İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ve Seferihisar ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 kaçak göçmen ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun motor arazısı nedeniyle sürüklenen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtar
İzmir'de 103 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 12 Mayıs saat 04.30 sıralarında  Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup kaçak göçmenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 42 kaçak göçmeni kurtardı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Mayıs saat 05.15 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye uluşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler 1 gün sonra saat 06.00 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15  kaçak göçmen kurtarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 16 Mayıs saat 11.46'da görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından can salları içerisindeki bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından 2 can salı içerisindeki 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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