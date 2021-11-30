İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adalar Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 13.32'de 4,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Çeşme'ye 68.37 km uzaklıkta meydana gelen deprem 7.02 km derinlikte gerçekleşti.
AFAD, Adalar Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 13.32'de 4,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Çeşme'ye 68.37 km uzaklıkta meydana gelen deprem 7.02 km derinlikte gerçekleşti.
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