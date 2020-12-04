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İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botta 25 kaçak göçmeni kurtardı. 

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri saat 06.00 sıralarında, Dikili ilçesi Bademli açıklarında can salları içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki 19 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerin ardından  İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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