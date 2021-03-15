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İzmir'de 49 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Karaburun ve Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve denizde mahsur kalan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
İzmir'de 49 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Mart saat 02.15 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, lastik bot içerisindeki 24 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 05.00 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun kötü hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu  bilgisini aldı. İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki  25 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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