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İzmir'de 5 gün yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen İzmir'de önümüzdeki 5 gün yağış beklenmediğini bildirdi.
İzmir'de 5 gün yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminde, 9 Kasım Pazartesi gününe kadar deprem bölgesinde yağış beklenmediği belirtildi. 

İzmir'de yarın ve cuma günü havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece civarında olacağı bildirildi.

Aynı bölgede, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren havanın az bulutlu, en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Rüzgarın ise cumartesi günü hafif ve orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise hafif kuvvette eseceği belirtildi.

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