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İzmir'de 5 katlı binanın çatı katında yangın paniğe neden oldu

İZMİR'in Konak ilçesinde, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
İzmir'de 5 katlı binanın çatı katında yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 18.15 sıralarında Mehmet Ali Akman Mahallesi 15 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çatı katında olmasından dolayı itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Diğer binalara sıçramaması için ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. 

MAHSUR KALDI İNMEDİ

Yangında evde mahsur kalan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen K.G., polis ve itfaiye ekiplerinin çabalarına rağmen evini terk etmedi. Bina içerisine giren ekipler K.G.'yı alevlerin arasndan çıkartarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

'RÜZGARINDA ETKİSİYLE BU KADAR GÜÇLÜ OLDU'

Yangından dolayı panik yaşadığı belirten Filiz Şener, "Yangının çıkma anını görmedim ama duman vardı. Bu evin 1 haftadır camları kırık, anne, baba meczup akli sağlığı yerinde değil, onları indirebildiler oğullarıni indiremediler. Balkonda duruyordu, köşe kısmı kötü yandı, en sonunda çatıya sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, ama adamı indiremediler. Yaşayan kişilerin hepsi meczup, muhtemelen evde karton, kağıt atık vs. vardı, rüzgarın da etkisiyle bu kadar güçlü oldu" diye konuştu. 

'ANNE VE OĞUL MAHALLEMİZE PROBLEM TEŞKİL EDİYORLAR'

Evde yaşayan ailenin sorunlu olduğunu söyleyen Hüseyin Mehmetoğlu, "Yaklaşık 8 yıldır burada oturuyorum, anne ve oğul mahallemize problem teşkil ediyorlar. Televizyon fırlatıyorlar, sandalye fırlatıyorlar sağa sola. Hemen yan terastaki evde yaşıyorum. Bizim evinde arka kısmında çatısına doğru hasar var ama itfaiye müdahale etti" dedi.

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