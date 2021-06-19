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İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili, Foça ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 kaçak göçmen kurtarıldı. 15 kaçak göçmen ise Yunanistan adalarına gitmeye çalışırken Türk kara sularında yakalandı.
İzmir'de 55 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Haziran saat 06.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler 17 Haziran saat 03.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 kaçak göçmeni kurtardı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 03.45 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında ve saat 06.40 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan Bademli'de 31, Aslan Burnu açıklarında 22 kaçman göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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