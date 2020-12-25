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İzmir'de 56 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 56 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kurtarıldı.
İzmir'de 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 02.50 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerene bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içindeki 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 06.45 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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