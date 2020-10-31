İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: 25 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

25 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 25 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

2 kişi yaklaşık 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Bayraklı 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı.

Bayraklı ilçesinde çöken binalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, 283. Sokak'taki binanın enkazından Erol Subaş isimli vatandaşı çevredekilerin alkışları arasında çıkardı. Subaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü.

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi.

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi.

Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından bir yaralı çıkarıldı

"9 binada çalışmalar devam ediyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda. Sağlık Bakanlığımız gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı problem, eksiklik, kan eksikliği bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarını kamu binalarından başlattık. Kamu binalarına ilişkin herhangi bir olumsuzluk yok. Bir hastanemizde olumsuzluk yaşandı, oradaki hastalarımızın tamamını diğer hastanelere sevk etmek suretiyle hastanemizi boşalttık. Bunun dışında herhangi bir kamu binasında sorun yaşanmadı. Arama kurtarma çalışmalarını 3 bin 999 kişi ve 475 araçla sürdürüyoruz. Herhangi bir ekip, ekipman eksiği yaşanmamaktadır. Barınma ihtiyacını gidermek amacıyla AFAD, Kızılay tarafından bölgeye 3 bin çadır sevk edildi. 10 bin yatak, 20 bin battaniye çadırlarımız içinde bölgeye sevk edildi. 56 bin 300 kişilik mobil beslenme üniteleri bölgeye sevk edildi."

"Tüm kamu kuruluşlarımız çalışmaya devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgi ve takibiyle bölgedeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Pakdemirli, önce göçük altında, sonra açıkta canın kalmaması, sonra da aç canın kalmamasını amaçladıklarını dile getirerek "Tüm kamu kuruluşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir problem kalmış gözüküyor." dedi.

Görevli kişilerden yeni bir çalışma istediğini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm operatörler baz istasyonlarını kullanarak özellikle göçük altında kalan canlarımızın kullanmış olduğu cep telefonlarının üçgenleme modeliyle de yerlerini tespit konusunda çalışma yürütüyorlar. Tam üç boyutlu olmadı ama özellikle bize ciddi bir rehberlik edeceğini düşündüğümüz bu çalışmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Pakdemirli, Buse Hasyıldız'ın enkazdan kurtarılmasına da değinerek "Konuşmuş olduğumuz Buse kızımız kurtuldu. Ailesi de çıktı. Maalesef İnci kızımızı da takip ediyorduk, o henüz çıkmadı ama Buse kızımıza tabii ki sevindik. İnşallah umut bağladığımız herkes göçük altından sağlıklı, diri bir şekilde çıkar." ifadelerini kullandı.

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Özellikle şu anda otopsi işlemleri, adli tıp hizmetleri kesintisiz şekilde verilmektedir." dedi.

Bakan Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve diğer ilgililerin katılımıyla İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Gül, "Özellikle şu anda otopsi işlemleri, adli tıp hizmetleri kesintisiz şekilde verilmektedir. Enkaz altında kalan canların çıkarılması için canla başla çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Gül, önce bu canların kurtulmasına yönelik çabaların olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu süreç tamamlandıktan sonra da bire bir buradaki yapılarla ilgili, kusurlu yapılarla ilgili her fiil yine savcılığımız tarafından da titizlikle soruşturulacaktır. Gerekli cezai tüm yolların takibatlarını adli olarak da yapılacaktır. Birlik beraberliğimizi koruyacak şeklide nefret suçu anlamına gelecek her türlü fiillerle ilgili yine kolluk kuvvetleri talimatlandırılmıştır. Bu yönde de takibat sürmektedir."

Deprem bölgesinde görevlendirilen personel sayısı 6 bin 49'a ulaştı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için 6 bin 49 personel görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.

Psikososyal çalışma grubu çalışmalarına başladı

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapmak üzere 325 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilerek, psikososyal çalışma grubundan 77 kişinin deprem bölgesindeki çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Ayrıca güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 kişinin de olay yerine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden de 151 araç ve 579 personelin bölgede görevlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da toplam 196 sahada enerji ve 148 sahada ise servis kesintisi bulunduğu ve kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalıştığı da kaydedildi.

Sığacık ve Akarca mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık ve Akarca mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Seferihisar'ın 17 kilometre açığında 14.51'de meydana gelen depremden yaklaşık 10 dakika sonra ilçeye bağlı Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kaldı.

Kıyıdaki teknelerin yanı sıra Kaleiçi'ne kadar gelen su, araçlar ve dükkanlara zarar verdi. Bedensel engelli Laika Erçetin (85), sahil kesimindeki evinden çıkamayarak suda boğuldu.

Suyun çekildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Trafoların da zarar gördüğü bölgede elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bir hastanenin yataklı servisleri tahliye edildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Artçı sarsıntıların devam etmesi ve duvarlarda hafif çatlaklar oluşması nedeniyle, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki yataklı servislerden 150 hastamız, tedbiren bölgedeki hastanelerimize sevk edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Tahliye sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirilen açıklamada, hastanenin acil servisinin kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği duyuruldu.

"Türk Kızılay bölgeye 48 personel, 16 araç gönderdi"

Açıklamada, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, araç ve ekipmanların bölgeye sevk edildiğine yer verilerek, Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 5 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği aktarıldı.

Vali Köşger: Ekiplerimizin ulaşmadığı bina yok

Gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ana kadar 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Köşger, şöyle devam etti:

"10'un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var. Yıkılmış ve hasarlı binalarda arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Ekipler seferber olmuş durumda. Şimdiye kadar yan yatmış binalardan 70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. Tam yıkılmış binalarda da kurtarılan vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızdan ricam sakin olmaları, hiç kimsenin gereksiz trafiğe çıkmaması. Şu anda İzmir'de trafik kilitlemiş durumda, gücümüzün bir kısmını o tarafa sevk etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde, boş bir alanda beklesin, bizim açıklamalarımızı beklesin."

Vali Köşger, şu an için bir kan ihtiyacı olmadığına işaret ederek "İlerleyen vakitlerde böyle bir ihtiyaç olursa, onu duyururuz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Gereksiz bir şekilde trafiğe çıkıp yolu tıkamasınlar, ambulansların, sağlık ekiplerinin ve AFAD ekiplerinin, iş makinelerinin afet bölgesine erişmesini zorlaştırıyor bu. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle bunu rica ediyorum. Panik yapmamalarını, sakin olmalarını rica ediyorum. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok şu anda. Tüm binalara ulaşılmış durumda ve tüm binalarda çevre emniyetini güvenlik güçlerimiz alıyor. Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. Bizim almaya çalıştığımız tedbirler içeriden bir canın daha kurtarılması için." diye konuştu.

Profesyonel olmayanların arama kurtarma çalışması yapmaması gerektiğini belirten Köşger, "Ekiplerimiz gereken tüm faaliyetleri yapacak. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum." dedi.

Köşger, bazı enkazlardan ceset çıkartıldığını ancak sayının tam net olmadığını aktararak "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Onun dışında kırsal alanda bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında kaç kişinin olduğu konusunda net bilgi olmadığını bildirdi.

Apartmanın enkazında incelemelerde bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceliklerinin enkaz altında, açıkta ve aç kimsenin kalmaması olduğunu söyledi.

Doğanlar Apartmanı'nda 21 dairenin olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dairelerde birer kişi olsa en az 20 kişi olmalı, varsayılmalı diye düşünüyorum. Buradaki kesin net rakam ve net bilgi yok ama belli miktarda kişinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Yedi kat, bu da tam anlamıyla enkaz haline dönüşmüş bir bina. Arkadaşlar hızlı bir şekilde tek tek katları kaldırarak, aşağıya doğru çalışıyorlar. Ara katlarda köpeklerin tespitiyle birlikte gerekli çalışmayı yapıyorlar. Ara katlardan da bulabildikleri vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar."

Pakdemirli, buradan az önce 2 kişinin çıkarıldığını, toplam sayının 20'yi bulabileceğini kaydetti.

Ekiplerin çalışmasının sessiz ve sabırla beklenmesi gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Özellikle içeridekileri, göçüğün altındakileri düşünerek son derece sorumlu davranmamız lazım." dedi.

"Göçüğün çok altındaki dehlize ulaşıldı"

Pakdemirli, telefonla konuştuğu ve göçük altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ın hastaneye götürüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Sağlıklı olması memnuniyet verici. Ben 3 hamleyle 7. kata çıkmıştım ve Buse ile telefonla konuştuğumda, 'kaçıncı kattasın' dedim, 'birinci kattayım' deyince, 'nasıl ineceğiz oraya' dedim ancak ekiplerimizin AFAD'ın, STK'lerin iyi çalışma ve koordinasyonuyla göçüğün çok altındaki dehlize ulaşıldı. Ben ayrıldığımda 2 kişi sağ çıkarılmıştı. İki kişinin daha orada olduğu düşünülüyor. Babasına ulaşıldı, annesinin ölmüş olabileceğini düşünüyorum, arkadaşlar çalışıyordu."

Bakan Soylu: Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

Ulaşım ve iletişimde sıkıntı yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ardından ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

'Süratle elektrik verilmeye başlandı '

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle 74 bin 500 civarında abonenin elektriğinin kesildiğini belirterek "Fakat son 1 saatte çalışmalarımızı hızlandırdık. AFAD ekipleriyle koordinasyon içerisinde süratle elektrik verilmeye başlandı. An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek." dedi.

Dönmez, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde depremin ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile yaptığı ortak basın açıklamasında, arama kurtarma faaliyetlerinin büyük bir hassasiyetle devam ettiğini ve İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde tüm kurumların temsilcileri vasıtasıyla AFAD koordinasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

Bakanlık olarak enerji altyapılarıyla ilgili meydana gelen hasarları tespit etmek ve incelemek, alınması gereken tedbirleri süratle talimatlandırmak maksadıyla bölgeye intikal ettiklerini ifade eden Dönmez, ilgili tüm bakanların da olayı bütün yönleriyle takip ettiğini kaydetti.

Dönmez, deprem anı itibarıyla bölgede elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandığını dile getirerek "Olay anı itibarıyla 74 bin 500 civarında abonenin elektriği kesildi. Fakat son 1 saatte çalışmalarımızı hızlandırdık. AFAD ekipleriyle koordinasyon içerisinde süratle elektrik verilmeye başlandı. An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek." diye konuştu.

Bayraklı ilçesinde de doğal gaz kesintisinin söz konusu olduğunu aktaran Dönmez, "Bu bölgede yaklaşık 3 bin civarında abonenin gazının kesik olduğunu söyleyebilirim. Bunlar da önümüzdeki saatlerde oradaki çalışmalara paralel olarak süratle tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Dönmez İzmir'in aynı zamanda önemli bir sanayi kenti olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:

"Özellikle de bizim sektörümüz açısından bu bölgede petrol işleyen ve depolayan ciddi tesislerimiz var. Doğal gaz depolama gazlaştırma ünitelerimiz var. Bunlardan birisi mobil, birisi karada. Herhangi bir sorun söz konusu değil. İki tane büyük rafinerimiz yine bu bölgede faal olarak çalışıyor. Onlarda da ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Gerekli kontrolleri yapıyorlar. Enerji açısından herhangi bir arz güvenliği sıkıntısı söz konusu değil. Ben de tekraren büyük geçmiş olsun diliyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm yakınlarına da sabırlar diliyorum."

Bölgede 3 bin 52 personel görevde

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da ana depremden bu yana 24'ü 4'ün üzerinde olmak üzere, 225 artçı deprem olduğunu, depremin ardından İzmir'de ve çevre illerden arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edilmeye başlandığını söyledi.

Bu kapsamda halihazırda 3 bin 52 personelin görev yaptığını belirten Çataklı, "Bunların arasında jandarma, polis arama kurtarma, UMKE, 112, itfaiye, belediyelerin ekipleri, sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri var. Yine belediyelerden, İHAHA'dan, AKUT'tan ekipler de var. Bunlardan özellikle il dışından gelenlerin nakli için de silahlı kuvvetlerin 7 uçağı görev yapıyor." diye konuştu.

Çataklı, an itibarıyla 20 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını ve 799 yaralı olduğunu kaydederek "Bunlardan 24'ü ağır, 15'i yoğun bakım ünitesinde, 9'unun da şu an ameliyatı devam ediyor." dedi.

AFAD: Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalı

AFAD, Afyon, Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak il AFAD müdürlükleri ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunduğu, kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma gruplarının, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği vurgulandı.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

"En kritik bölge Bayraklı, Bornova"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor."

Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Öte yandan depremin Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildiği bildirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, deprem sonrası İzmir'de yapılan çalışmaları anlattı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İzmir'de yaşanan depremin ardından 56 bin 300 kişilik beslenme kapasitesi oluşturulduğunu bildirdi.

Kınık, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası çok sayıda personelin ve Türk Kızılay gönüllüsünün seferber olduğunu, bölgede 5 ikram aracının, 5 mobil mutfağın, 3 sahra mutfağının bulunduğunu bildiren Kınık, "Sahada yaklaşık 56 bin 300 kişilik beslenme kapasitesi oluşturuldu. Türk Kızılay'ın beslenme kapasitesi 265 bin 800 kişi/öğündür. Toplam kapasiteden 209 bin 500 kişi/öğün kapasite ihtiyaç durumunda bölgeye sevk edilmek üzere hazır durumda bekliyor. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarında olası bir artış için de civar bölgelerdeki afet birimlerimiz teyakkuz halinde. Bu anlamda araçlara yüklenmiş malzemelerimiz hazır beklemektedir." bilgisini paylaştı.

Çok sayıda kişiye hizmet verebilecek çadırların da hazır tutulduğunu ifade eden Kınık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İzmir Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde ihtiyaçların tespitinin sürdüğünü anlattı.

Kınık, bölgede görev yapan personelin yanı sıra evine giremeyen, evi hasarlı olan vatandaşların beslenme ve barınma ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını belirtti.

"Kovid-19 ekipmanlarının sevki yapıldı"

Psikososyal destek ekiplerinin de bölgede görev yaptığına işaret eden Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında da gerekli koruyucu ekipmanların, malzemelerin sevkinin yapıldığını aktardı.

Kınık, artçı sarsıntıların devam edebileceğini hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımız kolonlarında, kirişlerinde çatlaklar görüyorlarsa bu dönemde, ilk 72 saatte evlerine girmesinler. İlgililerden gelecek talimatları beklesinler. Özellikle arama kurtarma yapılan bölgelerin yollarının açık tutulması gerekiyor. Bizlerin de şahit olduğu her an yaralılara ulaşma ve onların hastanelere sevki söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla sokakların, caddelerin açık kalması gerekiyor. Vatandaşlarımızın kesinlikle araçlarıyla dışarı çıkmamaları gerekiyor."

"Kan ihtiyacı bulunmuyor"

Kızılay'ın kan hizmetleri noktasında bölgeye ilave olması için stok sevkiyatı yaptığını belirten Kınık, "Bölgede herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamakta. Vatandaşlarımız bu anlamda da müsterih olabilirler." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Can ve mal kayıplarından üzüntü duyuyorum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir depreminin ardından yaşanan can mal kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremden üzüntü duyduğunu belirtti.

Türk ve Yunan halklarına ve hükümetlerine depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti.