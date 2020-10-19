  • BIST 1.205
  • Altın 482,813
  • Dolar 7,8800
  • Euro 9,2849
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 14.30 sıralarında Dikili'ye bağlı Denizköy açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botuyla ekipler sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 59 kaçak göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 18.30 sıralarında Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı. Ekipler tarafindan kaçak göçmenler karaya çıkartıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü18 Ekim 2020 Pazar 21:57
  • Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı18 Ekim 2020 Pazar 20:04
  • Metroda baba ve kızına şiddet iddiasına suç duyurusu18 Ekim 2020 Pazar 12:38
  • Afgan çoban tarlada ölü bulundu18 Ekim 2020 Pazar 12:37
  • Tartışığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü18 Ekim 2020 Pazar 12:33
  • Bodrum'da eczaneye baskın yapan polis, 545 litre 'etil alkol' ele geçirdi17 Ekim 2020 Cumartesi 22:58
  • Adana'da husumetliler arasında kavga: 2 yaralı17 Ekim 2020 Cumartesi 22:56
  • Konya'da husumetli 2 aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı17 Ekim 2020 Cumartesi 22:55
  • Mersin'de, Göksu ırmağına atlayan kişi öldü17 Ekim 2020 Cumartesi 22:54
  • Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal bebek öldü17 Ekim 2020 Cumartesi 18:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti