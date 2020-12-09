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İzmir'de 79 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 79 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir'de 79 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki toplam 53 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, ekipler, saat 04.30 sıralarında Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 26 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler karaya çıkartıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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