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İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Harun Kandemir (57) hayatını kaybetti.
İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Üniversite Caddesi ağaçlı yolda meydana geldi. Harun Kandemir yönetimindeki 35 VU 954 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Harun Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Kandemir'in cesedi otopsi yapılamk üzere morga kaldırıldı.

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