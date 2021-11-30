İzmir'de arka arkaya korkutan depremler, Vali ve AFAD'dan açıklama

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 07:00'de 5,1 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 9 dakika sonra 4,3 büyüklüğünde gerçekleşti.

İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin 5,1 büyüklüğünde olduğunu, Urla'nın 56 km açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının saat 07:00'de yerin 3.97 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

İkinci deprem ise 9 dakika sonra 57 kilometre açıkta, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kayda geçti.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya heasbı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki İl Müdürlüğü ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

AFAD: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM İHBARI ALMADIK

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

VALİ KÖŞGER: OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Köşger, "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun" dedi.