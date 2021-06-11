İzmir'de bahar yağışlarındaki düşüş hububat üretimini olumsuz etkiledi

İzmir'de bahar yağışlarının düşük olması, kuru tarım yapılan alanlarda verimi düşürdü.

Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, AA muhabirine, yaklaşık 10 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı ovada buğday hasadının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl yağışların düzensiz düştüğünü ve bu nedenle bekledikleri rekolteyi yakalayamadıklarını belirten Telli, şunları kaydetti:

"Geçen sene 500 balya saman aldığımız 20 dönüm yerden bu sene 230 balya alıyoruz. Geçen sene dekardan 500 kilogram buğday almıştım, bu sene 200 kilo aldım. Buğdayların verimli olabilmesi için ocak-şubatta yağmur az olacak, nisan-mayısta ise yağışların fazla olması gerekiyor. Böyle olsaydı ambarlarımız ürünleri alamayacak duruma gelirdi ama ne yazık ki ocak-şubat döneminde burayı sel götürdü fakat nisan-mayısta neredeyse hiç yağış almadık. Tabii bunda kimsenin bir kusuru yok, Allah'ın takdiri ama sulama olsaydı çok daha iyi olurdu."

Kadir Telli, gelinen süreçte yetkililerden destek beklediklerini dile getirerek, "El ele vererek bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin desteklenmesini istiyoruz. Üreten kesime önem verilmesi lazım. Üreticide buğday olacak ki fabrikacı, sanayici un, makarna yapıp ihracat yapabilecek. Çiftçimiz bu konuda gerçekten mağdur." dedi.

"Su olsa bu topraklarda her şey olur"

Tarlasında hasat yapan çiftçilerden Naim Bayram da geçen yıla göre rekoltenin yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Bayram, şöyle konuştu:

"Bu yıl bölgemizde kışın çok yağış düştü ama ilkbahar kurak geçti. O yüzden ekinler bitik durumda. Dönümde 150-200 kilo alabiliyoruz. Geçen yıl dönümden 400 kilonun altında mahsul almamıştık. Yani yaklaşık yarı yarıya bir düşüş var diyebiliriz. Saman da aynı şekilde. Allah yardımcımız olsun. Yetkililerden beklentimiz kuraklık olan yerlerde destek sağlanması. Bizim burada elektrik de su da yok. Elektrik olsa vatandaş bir şekilde suyunu bulmaya çalışacak. Su olsa bu topraklarda her şey olur, o olmadığından bir şey yapamıyoruz."