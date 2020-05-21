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"İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de bazı camilere yapılan saldırıları lanetlediklerini bildirdi.
"İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz"

Çelik, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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