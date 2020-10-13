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İzmir'de bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan 16'sının hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı. 

Ekipler, araştırma sonucu dağıtıcı olduğu belirlenen bir depoyu takibe aldı.

Polis ekipleri, 2 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından Çiğli ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada ise 5 litrelik bidonlarda piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 5 ton etil alkol, çok sayıda etiket ile boş bidon ve kapak ele geçirildi.

Olayla ilgili depoyu kiralayan H.G. gözaltına alındı.

Dağıtım yapıldığı tespit edilen bir araca da el konuldu.

Şüphelinin ortağının da daha önce Kemeraltı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre etil alkolün İstanbul'dan getirildiği ve bu depodan dağıtım yapıldığı belirtildi.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuş, hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün, 6'sı da bugün yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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