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İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 28 tutuklama

İZMİR'de, son bir haftada polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 28 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 21-27  Haziran'da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 7 gram esrar-skunk, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 ecstasy, 77 bin 739 sentetik ecza maddesi, 1 tüfek ve 18 fişek  ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 28'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16'sı de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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