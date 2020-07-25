İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı

İzmir'in Konak ilçesinde yangın nedeniyle bir otel tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1479 Sokakta bulunan bir otelin dış cephesindeki reklam panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine oteldeki müşteriler tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

