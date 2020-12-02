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İzmir'de boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj atmış

İZMİR'in Buca ilçesinde, Akman Ateş (29), boş arazide tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında tabanca da bulunan Ateş'in ölümü şüpheli bulunurken, dün gece arkadaşlarına "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj attığı ortaya çıktı.
İzmir'de boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj atmış

Olay, akşam saatlerinde Karanfil Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 1110 sokak kesişiminde bulunan boş arazide meydana geldi. Çalılıkların arasında yerde hareketsiz halde yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede tabaca ile vurulduğu belirlenen kişinin Akman Ateş olduğu tespit etti. Ateş'in yanında tabanca bulundu. Polis yaptığı incelemenin ardından Ateş'in ölümünün şüpheli bulunması üzeirne bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

Yapılan incelemede cadde üzerinde park halinde bulunan motosikletin Akman Ateş'e ait olduğu tespit edildi. Akman Ateş'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN' DEMİŞ

Hayatını kaybeden Akman Ateş'in dün gece arkadaşına "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj attığı ortaya çıktı.

Öte yandan, ailesinin polise öğle saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu, Akman Ateş'in ise bir süredir psikolojik sorunlarının olduğunu ileri sürüldü.

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