  • BIST 1.384
  • Altın 461,885
  • Dolar 7,6534
  • Euro 9,3555
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 1 °C
»

İzmir'de çaldıkları bisikletlerle geldikleri telefoncudan 25 cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde önce bisiklet daha sonra da bir iş yerinden yaklaşık 25 cep telefonu ile kasadaki paraları çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İzmir'de çaldıkları bisikletlerle geldikleri telefoncudan 25 cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, 3 şüpheli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'nden çaldıkları 3 bisikletle Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir telefoncuya geldi. İş yerinin camını taşla kırıp içeriye giren zanlılar, yaklaşık 25 cep telefonu ile kasadaki paraları alarak kaçtı.

Şüpheliler kaçarken paraları ve telefonları düşürdü. Bir cep telefonu zanlıların kaçtıkları güzergahta kaldırımda bulundu.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevrede yaptığı incelemede 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların çevreye attığı bisikletler ve bazı telefonlar da ele geçirildi.

Olayı görüp polise ihbar eden M.G, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 şüphelinin iş yerinin önüne gelip taşla camı kırdığını belirterek "Biz olayı duyar duymaz polisi aradık. Yandaki dükkandan çıkıp gelene kadar telefonları alıp gitmişler. İçeriden 25 telefon almışlar." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz22 Aralık 2020 Salı 09:07
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 metre derinliğinde tünel bulundu22 Aralık 2020 Salı 09:06
  • İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere kötü muamelesini görmezden gelen AB'ye tepki gösterdi22 Aralık 2020 Salı 09:05
  • Terör davasında ceza alan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Güven gözaltına alındı22 Aralık 2020 Salı 09:04
  • Yurt genelinde yük taşıyan araçlar denetlendi22 Aralık 2020 Salı 09:04
  • Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:45
  • İngiltere Başbakanı Johnson: Yarım milyon kişi aşının ilk dozunu aldı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:37
  • Yahudi yerleşimciler Filistin'deki Osmanlı yapıtı Laben Han'a saldırdı21 Aralık 2020 Pazartesi 21:35
  • Bakan Selçuk, İzmir'de kurulan konteyner kenti ziyaret etti21 Aralık 2020 Pazartesi 20:38
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hamdolsun iyiyim21 Aralık 2020 Pazartesi 19:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti