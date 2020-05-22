İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemi ile ilgili soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde, İzmir'deki farklı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden bugün müzik yayını yapılmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İzmir Müftülüğünden suç duyurusu

Bazı sosyal medya hesaplarından, kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı iddiaları üzerine İzmir Müftülüğünden de açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddialarının doğru olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, "Ezan, bağımsızlığımızın, istiklalimizin ayrılmaz simgesidir. Ezana düşman olan zihniyet, bu millete düşmandır, bu ülkeye düşmandır, bu milletin bin yıllık inancına düşmandır. Asla başaramayacaksınız!" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'li Dağ'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Hamza Dağ, mesajında, "Mübarek ramazan ayının son günlerinde İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırılar aslında bir zihniyetin tezahürüdür. Bu ülkede ezan sesinden, sela sesinden rahatsızlık duyan güruha milletimiz ve özellikle İzmirli hemşehrilerimiz hak ettikleri tepkiyi verecektir." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketlediği mesajında ise "İki gün önce bir demecinizde 'Çav Bella benimle özdeleşti' demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerinize karşı bir duruşunuz olacak mı?" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.