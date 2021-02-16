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İzmir’de deniz ulaşımına rüzgar engeli

İZMİR'de olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi. Vapur seferlerinin yapılmayacağından haberi olmayan vatandaşlar iskeleden geri döndü.
İzmir’de deniz ulaşımına rüzgar engeli

İzmir’de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm vapur seferleri durduruldu. İZDENİZ’den yapılan açıklamada saat 15.15’ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada kuvvetli rüzgarın etkisini artırması nedeniyle daha önce devam etmesine karar verilen Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin de durdurulduğu kaydedildi. Konak İlçesi Alsancak Mahallesi’ndeki Alsancak Vapur İskelesi’ne vapura binmek için gelen vatandaşlar, rüzgar nedeniyle iptal olan seferlerden dolayı geri döndü. Vatandaşların fırtınaya rağmen Kordon’da yürüyüş yaptıkları gözlendi.

‘RÜZGARI HİSSETMEK İSTEDİK’

Vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal olduğunu iskeleye geldiğinde öğrendiğini dile getiren Hülya Kocagül Yüzer (35), “Bugün üşümek için dışarıya çıktık. Çok fazla denk gelmediğimiz bir durum. ‘Biraz rüzgarı hissedelim’ dedik ama üşüdük. Konak’tan buraya yürüdük, vapura binecektik; seferlerin iptal olduğunu öğrendik ve geri dönmek zorunda kaldık” dedi.

‘İZMİR İÇİN KATLANIRIM’

İzmir’e gezmek için geldiğini ve şiddetli rüzgarın İzmir sevgisine engel olmadığını dile getiren vatandaşlardan Ali Emre Nebilal (20) “Manisa’da yaşıyorum. İzmir’i çok seviyorum. İstanbul’da okuyorum. İzmir sevdalısı olarak geldim; bu havaya rağmen yürümek istedim. İzmir için rüzgara katlanırım. Daha önce İzmir’i hiç böyle görmedim. Vapur seferlerinin iptal edildiğini de buraya gelince öğrendim. Neredeyse uçuyordum. Oturmak istedik ama rüzgar izin vermeyince biz de yürümek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. Enis Yülek (22)’de “Yürüyüş yapmayı seviyorum. Rüzgar var ama insan biraz yürüyünce hem ısınıyor hem de alışıyor. Karşıyaka’ya geçmeyi düşünüyordum; rüzgardan dolayı vapur seferleri iptal olmuş’ diye konuştu.

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