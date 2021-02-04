İzmir'de depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, alanın park yapılmasını istedi

İzmir'de 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden bir grup, bina alanının çocuk parkı yapılması talebini içeren mektupları, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarına gönderdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden bir grup, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Rıza Bey Apartmanı enkazında 2 çocuğunu yitiren Emine Yücel, grup adına yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin anılarının yaşatılmasını istediklerini belirtti.

Park yapılması halinde burada deprem eğitimleri verilmesinin de çok anlamlı olacağını dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"2 çocuğunu toprağa vermiş bir anne olarak acımı azaltabilecek tek şey, bir başka annenin çocuklarını toprağa vermek zorunda kalmaması. Yüreğimizi yakan bu acıları hiç kimsenin bir daha yaşamaması için bugün buradan tüm İzmir milletvekillerine ve tüm İzmir belediye başkanlarına ayrı ayrı yazmış olduğumuz mektupları gönderiyor, sadece vicdanlarına kulak vererek bizlere destek olmalarını istiyoruz."

Depremzedeler, topladıkları imza ve mektupları, PTT şubesinden gönderdi.