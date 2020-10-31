İzmir'de depremzedeler çadırda sabahlıyor

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremi yaşayan İzmirli depremzedelerden bazıları geceyi çadırlarda geçiriyor.

Bayraklı ilçesinde 283 Sokak'ta yıkılan binanın olduğu bölgede yaşayan ve evlerine girmeyen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından çadır kuruldu.

Mahalle sakinlerinden Serkan Ateş, ilk defa böyle şiddetli bir depremi yaşadığını belirterek hala korku yaşadıklarını söyledi.

Geceyi çadırda geçireceklerini anlatan Ateş, "Her şey saniyeler içinde ama uzun sürdü. Evden dışarıya çıktığımızda her şey toz duman olmuştu. Yıkılan bir bina vardı. Çok korktuk. Eve gidemiyoruz. Artçılar devam ediyor. Çadırda kalacağız." dedi.

Şirin Atak da "Hem belediyeden hem de devletimizden Allah razı olsun. Bizi hiçbir şekilde mağdur etmediler. Deprem çok kötüydü. Hala titriyorum. İlk yavaş salladı sonrası ise can pazarıydı." diye konuştu.

Mehmet Duba ise binanın yıkıldığını gördüğünü, hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü ifade etti.

Hülya Ateş de "Çok kötüydü. Anlatılamaz bir durum. Kötü bir psikolojiydi. İş yerinde yakalandım. İlk defa ayakta duramadığım bir deprem yaşadım. Evlere kesinlikle giremiyoruz. Sürekli artçılar oluyor, bu tedirginlikle evlerimize giremeyiz." diye konuştu.

Depreme apartman merdivenlerinde yakalandığını belirten Selda İrkete ise "Ben depreme merdivenlerde yakalandım. Çocuklarım o anda evdeydi çok korktum. İçeri girdiğimde masanın altına saklandıklarını gördüm. Çok korktum, endişelendim. Rabbim enkaz altındakileri korusun." ifadelerini kullandı.